Более 6 тысяч жителей Мурманска воспользовались услугами мобильных прививочных кабинетов в сентябре

Но кампания по вакцинации населения от вируса гриппа продолжается. Причём не обязательно самим ходить к врачам, организации и предприятия могут пригласить медицинских работников в свои стены. Так и поступил коллектив редакции «Арктик-ТВ». Теперь сезонная эпидемия нам не страшна.

Корреспондентам, операторам и режиссерам монтажа некогда болеть, ведь в нашей работе, не может быть выходных. Каждый человек в большом механизме телепроизводства - незаменим, выбывает один и это сразу сказывается на информационных программах. Мы стараемся, чтобы зрители не остались без самых актуальных новостей и передач, именно поэтому уже не первый год приглашаем в редакцию врачей, которые делают прививки от гриппа.

Много времени процедура не занимает, специалисты интересуются Вашим самочувствием, нет ли температуры, не болит ли горло или голова, измеряют давления - и если все в норме - допускают до вакцинации. Дальше дело за малым, но если боишься уколов, специалисты советуют сильнее зажмурить глаза или просто не смотреть, так будет не страшно.

Пригласить к себе врачей, которые сделают прививку от гриппа, может любое предприятие, достаточно оставить заявку в ближайшей поликлинике. Но это не единственный способ пройти вакцинацию. В Мурманске до 31 октября работают мобильные пункты. Специализированные лаборатории-на колесах расположены около конгресс-отеля «Меридиан» и гипермаркета «О’кей». Желающим пройти процедуру при себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.