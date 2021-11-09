Более 60% россиян считают участие во Всероссийской переписи населения своим гражданским долгом

Такие результаты показал социологический опрос фонда «Общественное мнение».

На 8 ноября переписались более 120 млн человек (85% населения страны), из них более 23 млн — на портале «Госуслуги».

Проведенный общероссийский социологический опрос показал, что 64% опрошенных уверены, что участие в переписи – это долг каждого. С этим, в том числе, согласны 47% представителей молодёжи в возрасте 18-30 лет. 58% опрошенных на вопрос о том, с какой целью проводится перепись населения, ответили: для выяснения численности и структуры населения, демографической статистики. Большинство респондентов предпочтительным вариантом участия в переписи назвали вариант «дождаться переписчика» - таковых оказалось 36%.

27% полагают, что лучше пройти перепись по интернету, а 9% - самостоятельно дойти до переписного участника. Онлайн-формат переписи выбрали 48% молодых респондентов.

Напомним, что возможность пройти перепись населения в онлайн-формате продлена с 8 до 14 ноября.