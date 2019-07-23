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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.19 19:30

Более 60 студентов ведущих вузов страны по корабельным специальностям пройдут производственную практику на «Нерпе»

Многие из них вернутся на это предприятие для дальнейшего трудоустройства.

Не для всех лето – время отдыха и отпусков. Студенты профильных факультетов Мурманского, Нижегородского и Севастопольского технических университетов погрузились в профессию с головой. Ребята проходят производственную практику на территории судоремонтного завода «Нерпа».

Говорят, что женщина на борту – к беде, но только не на буксире «Александр Маринеско». Здесь третьекурсница Татьяна, будущий инженер-механик,  осваивает азы матросской службы.

«Мне это интересно, не вижу себя в другой специальности», - делится с журналистом «Арктик-ТВ» Татьяна Самойленко, студентка Мурманского государственного технического университета.

Татьяна, как и Владислав Киселев, - из Снежногорска. На  судоремонтный завод их привёл пример собственных родителей, бабушек и дедушек. Обучаются студенты по целевому направлению от завода «Нерпа», а это значит, что после окончания учебного заведения ребята вернутся сюда дипломированными специалистами и отработают, как  минимум, три года.

«Мы занимались обслуживанием и ремонтными работами. Недавно, например, обслуживали маслоохладитель. Мне всё интересно, что касается энергетических установок, так как это моя специализация. Я представитель третьего поколения механиков, поэтому такой интерес у меня к профессии», - говорит  Владислав Киселев, студент Мурманского государственного технического университета.

Буксир «Ниреас» благодаря усилиям экипажа, в составе которого теперь  трудится  и  Владислав, скоро преобразится. Работа у практикантов пока не связана напрямую с профессией – это покраска, уборка и изучение документации. Тем не менее, наставники относятся к молодёжи серьёзно – разъясняют, показывают, учат морской специфике.

«В мои обязанности входит ознакомление практикантов с материальной частью судна, чтобы ребята знали всё не по учебнику, а «вживую», не пугались посторонних звуков в машинном отделении,  - рассказывает Геннадий Семешко, старший механик буксира «Александр Маринеско», - чтобы умели эксплуатировать материальную часть. Она у  нас старая, сейчас корабли новые пошли».

Кипит работа и в инженерном центре - здесь набираются опыта студенты из Нижнего Новгорода. Наконец можно применить свои навыки: читать  чертежи, расписывать рабочий процесс. Вскоре им самим придётся разрабатывать технологическую  документацию на ремонт корабельного оборудования.

«Здесь я занимался разработкой технической документации, отрабатывал навыки применения руководящей документации: ГОСТы, ОСТы, технические указания - всё, с чем мне придётся столкнуться в дальнейшей инженерной практике», - рассказывает Максим Целиков, студент Нижегородского государственного технического университета.

Яна Смирнова, заместитель начальника инженерного центра СРЗ «Нерпа», отмечает: «Мы всегда рады молодёжи, потому что «Нерпа» - предприятие достаточно молодое, коллектив  у нас тоже молодой, однако, в силу различных причин на заводе есть «кадровый провал». Поэтому мы рады, что практику у нас проходят будущие молодые специалисты и надеемся, что кто-то вернётся на предприятие работать».

Самое ценное приобретение практикантов - это навыки, которыми овладеть можно только в условиях производственного процесса. Этот багаж знаний, безусловно, пригодится студентам не только для выпускной дипломной работы, но и для дальнейшей профессиональной карьеры.

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