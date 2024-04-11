Более 60 юношей из Мурманской области будут призваны военными комиссариатами этой весной для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии
Стоит отметить, что вопросом отбора нового пополнения в Росгвардии, будут заниматься только подготовленные офицеры.
Перед убытием в Мурманскую область с будущими росгвардейцами проведут инструкторско-методические занятия, на которых доведут требования руководящих документов, предъявляемых к гражданам, призываемым в Росгвардию.
Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.
Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, таким образом домой вернутся почти 50 северян.