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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.24 19:30

Более 60 юношей из Мурманской области будут призваны военными комиссариатами этой весной для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Стоит отметить, что вопросом отбора нового пополнения в Росгвардии, будут заниматься только подготовленные офицеры.

Перед убытием в Мурманскую область с будущими росгвардейцами проведут инструкторско-методические занятия, на которых доведут требования руководящих документов, предъявляемых к гражданам, призываемым в Росгвардию.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, таким образом домой вернутся почти 50 северян.

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