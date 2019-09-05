Сегодня для Кольского Заполярья особая дата. 78 лет назад, 5 сентября 1941 года, советское командование приняло решение о формировании нового подразделения - Полярной дивизии. Её воины совершили героический подвиг: не щадя собственных жизней им удалось остановить продвижение гитлеровских войск к Мурманску. Сегодня в местах боёв состоялся торжественный митинг.

Более 600 имён на чёрных плитах - это воины Полярной дивизии, которые после кровопролитных сражений с немецкими войсками из боя так и не вернулись домой. Однако это лишь малая часть погибших. Многих до сих пор не удалось найти, а тех, кого обнаружили, зачастую невозможно идентифицировать. Воинское формирование создавали поспешно и прямо с марша бросали в бой.

«Это беда. Когда велись поиски в этой долине, поднимали бойцов Полярной дивизии, а это конец 70-х и начало 80-х годов прошлого века, когда много этого было, - вспоминает Михаил Орешета, краевед, поисковик, писатель. - Даже тогда, при большом количестве погибших бойцов, которых поднимали, очень мало было именных. Это проблема. Но это понятно, так как у них оружия не хватало тогда».

Несмотря на то, что имена многих погибших неизвестны, воинов помнят. Мемориал героической Полярной дивизии установлен рядом с автотрассой. На месте, где в 41-м пролегал фронт, где плохо обученные и оснащённые добровольцы смогли остановить продвижение элитных частей Вермахта.

Здесь, чтобы почтить память павших, часто останавливаются автомобилисты. Сюда приезжают школьники из Мурманска и других городов региона. В годовщину создания воинского формирования рядом с мемориалом состоялся торжественный митинг.