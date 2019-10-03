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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.19 19:30

Более 600 специалистов медицинских учреждений собрались в Мурманске

Впервые в Мурманске открылась 58 межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов. На протяжении двух дней, более 600 специалистов медицинских учреждений Северо-Запада будут участвовать в различных мастер-классах, симпозиумах, и делиться достижениями.

Если бы все приехавшие на медицинскую конференцию в Мурманск врачи остались в регионе, дефицит кадров в сфере здравоохранения удалось бы ликвидировать. Вот только специалисты собрались здесь широкого профиля - в основном терапевты. На встрече разговор, конечно, пойдет о передовом опыте, инновациях и достижениях в лечении пациентов.

Артем Ладыгин, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №1 города Мурманска: «Это необходимо. Более того, поскольку наше федеральное законодательство рано или поздно придет к тому, что будет полностью использовать стандарты и клинические рекомендации, подобный опыт необходим нашим специалистам. Для того чтобы они могли оставаться в тренде, как сейчас говорят, чтобы они подходили максимально новым веяниям и всегда следовали самому новому в своих специальностях».

По мнению, вице-президента Российского научного медицинского общества терапевтов и президента Научного общества гастроэнтерологов России Леонида Лазебникова, сейчас медицина в нашей стране находится на разном уровне. Одни сферы успешно развиваются, а другие нуждаются в реорганизации. Тем не менее, профессия врача для молодежи по-прежнему престижна и интересна.

Леонид Лазебник, вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, директор образовательного центра, президент Научного общества гастроэнтерологов России: «Конкурс в медицинские вузы очень высокий. У нас много молодежи. Много талантливой молодежи и много молодежи идет в практическое здравоохранение и научно-исследовательское. У нас нет дефицита кадров».

Однако, в Мурманской области проблема кадров более чем актуальна. Недостаточная цифровизация медицины в первичном звене, недофинансирование, условия и качество жизни на Крайнем Севере не позволяют раз и навсегда решить этот вопрос, но ситуация вовсе не безвыходная, уверены специалисты.

Дмитрий Панычев, и.о. министра здравоохранения Мурманской области: «Андрей Владимирович выступил с инициативой на встрече с вице-премьером Татьяной Алексеевной Голиковой, чтобы наша область была одним из пилотов выбрана руководством федерального Минздрава страны, чтобы на нашей площадке опробовать реформы, которые сейчас начинаются в первичном звене. Мы к этому готовы. Для нас это дело чести».

На первом заседании конференции освещались различные аспекты международного развития клиники внутренних болезней. После чего участники разделились, что бы принять участие в профильных семинарах.

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