Более 70 ученических парт, которым присвоены имена Героев, открыты в школах Мурманской области

Ещё одну в день последнего боя советского командира подлодки Магомета Гаджиева открыли в учреждении столицы подводных сил Северного флота.

Музейный уголок, посвящённый герою Советского Союза в учреждении города, носящем его же имя, сегодня пополнилась новым экспонатом. За парту Магомета Гаджиева первыми садятся самые лучшие ученицы 276-й школы. Например, Даша Самарина – не только юнармеец, участница «Движения Первых», отличница и творческий человек, но и юный инноватор. Она вместе с научным руководителем разрабатывает уникальный проект, название которого даже озвучивать пока не может – настолько всё серьёзно и секретно. Однако, есть миссия, которой Даша следует много лет, и продолжит это делать в уже более взрослой жизни.

Дарья Самарина, юнармеец школы №276, г. Гаджиево: «Я клянусь, что буду чтить всех героев, которые защищали мою Родину, и буду патриотом России».

Дата для открытия «Парты Героя» выбрана неслучайная. 12 мая 1942 года подводная лодка Северного флота «К-23» под руководством Гаджиева атаковала вражеский конвой, потопила несколько вражеских кораблей, но не смогла уйти от преследования. Вместе с комдивом на дне Баренцева моря навсегда остались 70 моряков.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Для нас это имя, наверное, святое. Сегодня много уделяется времени патриотическому воспитанию, поэтому мы решили, что это тот герой, которым дети будут гордиться и рассказывать, что жили в городе моряка-подводника, учились в школе, причастной к его имени».

Ежегодно гостями учреждения становятся делегации из Дагестана, родины героя Советского Союза, часто приезжают родственники Гаджиева.

«Парту Героя» скоро перенесут в аудиторию. За отличную учебу и другие значимые достижения в школьной жизни самые достойные будут иметь честь сидеть за партой с именем величайшего командира, легендарного подводника.