Более 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техники и вооружения были задействованы в учениях

На севере Красноярского края состоялось межвидовое тактическое учение сил Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военных округов. Перед группировкой сил была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолётов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера.

По легенде учения, на территорию важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены расчётом беспилотного летательного аппарата. Командованием было принято решение нанести удар по крупным скоплениям противника армейской авиацией и разведывательно-огневым комплексом.

В тыл к условному противнику были переброшены группы ВДВ. Затем в район ведения боевых действий выдвинулись подразделения морской пехоты Северного флота и Воздушно-десантных войск на своей штатной технике.

На завершающем этапе учения были проведены боевые стрельбы подразделений морской пехоты и ВДВ из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

Во время учения также отрабатывались эпизоды по эвакуации раненых с поля боя с помощью корабельного поисково-спасательного вертолёта Ка-27, а также по эвакуации поврежденной бронетехники.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников».

Такая тренировка состоялась на Таймыре уже в четвертый раз. В учении были задействованы более 700 человек личного состава и более 100 единиц военной техники и вооружения, в том числе бомбардировщики Су-24 Северного флота, армейские вертолёты Ка-52 Западного военного округа, Ми-8 – Центрального военного округа, танки Т-80.