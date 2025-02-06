Более 740 мурманских семей получили остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты

Те, у кого на сертификате осталось менее 10 тысяч рублей, могут воспользоваться такой возможностью.

Подать соответствующее заявление можно дистанционно на портале госуслуг или прийти в клиентскую службу Социального фонда России, или в ближайший отдел МФЦ.

Обращение специалисты рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а перечисление денег – в течение 5. Размер выплаты будет зависеть от остатка суммы на сертификате, но не более 10 тысяч рублей.

Узнать сумму остатка можно также на портале госуслуг и в отделениях фонда.

Марина Гаврилычева, заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Мурманской области: «С 2024 года семьи Мурманской области, у которых на сертификате материнский капитал осталось не более 10 тысяч рублей, могут получить эти средства в виде единовременной выплаты. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 740 семей нашего региона».