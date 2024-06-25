Более 800 человек приняли участие в самом массовом забеге «Энерго Трейл» по территории Кольской ветроэлектростанции

Под шквальным июньским ветром, при температуре –3 градуса на территории Кольской ВЭС – крупнейшего ветропарка за Полярным кругом состоялся массовый забег.

Несмотря на Арктические погодные условия, «Энерго Трейл» собрал более 700 участников разного возраста и физической подготовки, что в два раза больше, чем прошлогодний дебютный трейл.

Поражает в этом году география легкоатлетов и болельщиков - более 100 человек из 30 регионов России приехали на север. Среди них и звёздные гости, они давали старты и участвовали в забегах.

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, многократная Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам: «Приехали, а здесь движ такой. Буквально через 20 минут после того, как мы приехали, народ выстроился и стартовали на 50 км. Я думаю, ничего себе».

Спортсмены соревновались на дистанциях 3, 8, 20 и 50 км. Наравне со взрослыми участвовали и юные атлеты, которые наперекор непогоде пробежали 600 метров.

Номинация «Семейный забег» ждала спортивных мам, пап и их детей -итоговый результат составлял километраж каждого её участника. Также к эстафете подключились и корпоративные команды 19 компаний. Марафон объединил опытных спортсменов и любителей, но не только для популяризации физической культуры. По традиции все средства, собранные по итогам регистрации участников забега, были направлены в благотворительные организации Мурманской области.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Трейл, который сегодня состоится,благотворительный. Три наших крупных фонда получат дополнительные донаты на свою социальную деятельность и помогут многим-многим людям. Этот забег выполняет целый ряд хороших позитивных функций».

Помимо забегов на территории были организованы и другие активности. И взрослым, и детям было чем заняться: в течение всего дня для гостей и участников проходили флешмобы, мастер-классы, а для футбольных фанатов настоящим подарком стала возможность сыграть с игроком спортивного клуба «Спартак» Артемом Ребровым, который впервые посетил Мурманскую область.

Артем Ребров, футболист спортивного клуба «Спартак»: «Мне кажется, что в эту погоду есть моно-футбол, можно подвигаться. Нужно двигаться быстрее, чтобы не замерзнуть, постараться забить гол в чужие ворота. Движение и ещё раз движение».

А поклонников лыжного спорта своим присутствием и позитивом на «Энерго Трейле» заряжал Александр Панжинский. Он участвует уже второй год в качестве и ведущего, и участника.

Александр Панжинский, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Ванкувере: «Никакая погода, никакая арктическая непогода, можно сказать, не помешала участникам выйти на старт, проявить свой характер, показать очень быстрые секунды и отличные результаты. Я уверен, что второй «Энерго Трейл» войдёт в историю. И это только отправная точка, только второй забег, потому что будет ещё и третий, и четвертый, и пятый».

Трейл стал историческим событием и не только для участников. Книга рекордов России признала организатора соревнований рекордсменом за проведение «Самого массового забега на несколько дистанций в течение одного дня за Полярным кругом в одной локации». Рекордная гонка продемонстрировала мощь прогресса и простых человеческих сил, объединяя экологически чистую энергию и энергию людей.