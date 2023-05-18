Более 800 официальных страниц в соцсетях ведут госучреждения Мурманской области

С декабря прошлого года в России действует закон о госпабликах. Он призван создать единый порядок работы ведомств, министерств и комитетов в социальных сетях.

Основной площадкой для этого выступает соцсеть «ВКонтакте». Ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 млн пользователей.

На официальных страницах органов власти и подведомственных организаций в соцсетях можно оперативно получить достоверную и актуальную информацию о работе госучреждений, ответ на свой вопрос.

Сейчас Мурманская область входит в тройку лидеров по популярности и распространению в социальной сети «ВКонтакте». Госучреждения региона ведут более 800 официальных страниц в соцсетях. Их аудитория составляет порядка 750 тысяч пользователей.