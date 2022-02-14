1002 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (611), Североморске (95) и Оленегорске (71).

Появление нового «суперштамма» коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, заявил в интервью «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. По его словам, вероятность формирования разновидностей COVID-19 низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось.

Вирусолог оценил перспективу появления нового потенциально опасного штамма коронавируса, который мог бы привести к «грандиозной вспышке», как маловероятную. Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил на брифинге, что после распространения «омикрон»-штамма могут появиться новые вариации COVID-19. Согласно опросу портала «стопкоронавирус.рф», более 81% россиян признались, что устали от пандемии. В анкетировании, которое ресурс запустил в своих социальных сетях, приняли участие почти 26 тысяч человек.