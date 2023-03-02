День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.23 19:30
Более 86 млн рублей похитила руководитель предприятия, которое занималось утилизацией списанных кораблей Северного флота
Это средства от продажи металлолома. Деньги, согласно договору, компания должна была передать Министерству обороны. Но женщина присвоила их себе.
Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Североморским районным судом Мурманской области женщина признана виновной в совершении указанного преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в отношении указанного лица вступил в законную силу с момента оглашения апелляционного решения Мурманским областным судом».
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Последние комментарии
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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