Более 93 тысяч россиян и гостей нашей необъятной страны посетили столицу Заполярья в новогодние праздники

С каждым годом их количество увеличивается.

Отдыхать в Заполярье на новогодние праздники приехали более 93 тысяч человек, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Гости Кольского края чаще всего предпочитают отдыхать на горнолыжных курортах, которые посетили более 36 тысяч туристов.

В Мурманске же туристы чаще отправляются на атомный ледокол «Ленин». Также в 2023 году в регионе запустили масштабный национальный туристический маршрут «Заполярный калейдоскоп», который работает круглый год.