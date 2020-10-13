Более 97% работ по благоустройству дворовых территорий выполнены в Мурманской области

Полностью закончены работы на 139 из 240 объектов. Отстаёт только столица Заполярья.

В областном центре продолжается ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов. В трёх административных округах будет отремонтировано более 28 тысяч кв. метров дефектных участков. Работы на всех объектах благоустройства завершены на 68 процентов.

Завершить реконструкции и обновления подрядчики должны до конца ноября.