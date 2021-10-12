Для того чтобы остановить распространение пандемии коронавируса и выработать коллективный иммунитет, минимальная доля привитого населения должна составлять от 52 до 64%. Достигнуть этого минимума и даже перевыполнить норму удалось военнослужащим Северного флота.

Более 98% процентов военнослужащих Северного флота привились двухкомпонентной вакциной «Спутник –V». Это значит, как минимум один раз вакцинировался каждый военный, у которого не было медицинских противопоказаний к прививке и отсутствовали антитела. Уже сейчас на флоте активно проходит кампания по ревакцинации.

Благодаря активной вакцинации из общего числа заболевших на Северном флоте за несколько месяцев не было зарегистрировано ни одного случая тяжёлого течения болезни или летального исхода.

В первую очередь повторную вакцинацию проходят экипажи кораблей, подводных лодок, которым предстоит длительное плавание, а также военнослужащие частей постоянной боевой готовности и несущие боевое дежурство.