49 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 27), Кольском районе (+ 9) и Апатитах (+ 4).

Более 98 тысяч человек уже привились на территории Мурманской области. Для достижения коллективного иммунитета необходимо пройти вакцинацию 60% населения. Во все пункты по вакцинации можно записаться онлайн на сайте «Госуслуги». Так же мурманчане могут воспользоваться мобильными прививочными пунктами, они работают регулярно по выходным возле торгового центра «Плазма», и торгового центра «Волна».