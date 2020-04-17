Более чем на 30% снизился пассажиропоток мурманского «Электротранспорта»

Если в марте в будние дни автобусы и троллейбусы в сутки перевозили 150-160 тысяч человек, то сейчас порядка 50 тысяч.

С начала введения режима самоизоляции убыток предприятия составил более 90 миллионов рублей. Тем не менее предприятие продолжает работу в штатном режиме с соблюдением всех продивоэпидемических мер: в салонах несколько раз в день проводят дезинфекцию, масочный режим соблюдают не только кондукторы, но с недавнего времени и водители. На смену каждому сотруднику выдаётся комплект одноразовых медицинских масок.

А вот на свежем воздухе носить защитные маски нецелесообразно, предупреждают россиян спасатели. Такое объявление размещено на сайте МЧС России.

Во время пребывания на улице лучше дышать свежим воздухом, а маска нужна там, где есть скопление людей. Кроме того, она необходима при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми, у которых есть признаки заболевания. МЧС подчёркивает, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Специалисты рекомендуют высыпаться, включать в рацион продукты, содержащие витамины, минералы и белки. Не стоит забывать и о физической активности.

Ершов Дмитрий, заместитель начальника отдела медико-психологического обеспечения УМТО ГУ МЧС России по Мурманской области: «Важно планирование режима дня, включение физической активности, использование соцсетей для общения, соблюдение режима разумных трат, питаться здоровой пищей, придерживаться разумного потребления, не брать непосильных кредитов».