День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.22 19:30
Более четверти боевых машин Северного флота перевели на летний режим эксплуатации
Перед началом сезонных работ по обслуживанию техники в подразделениях армейского корпуса организовали методические занятия и провели инструктаж по безопасности. Обслуживание техники проводят в парковых зонах, где развёрнуты специализированные посты по обслуживанию аккумуляторных батарей, проверке работоспособности агрегатов, различным регулировкам, замене масел, смазок и охлаждающих жидкостей.
На каждой единице боевой техники проводят более 50 операций. Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на летний режим станет проверка качества выполненных работ.
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Последние комментарии
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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