Более четверти боевых машин Северного флота перевели на летний режим эксплуатации

Перед началом сезонных работ по обслуживанию техники в подразделениях армейского корпуса организовали методические занятия и провели инструктаж по безопасности. Обслуживание техники проводят в парковых зонах, где развёрнуты специализированные посты по обслуживанию аккумуляторных батарей, проверке работоспособности агрегатов, различным регулировкам, замене масел, смазок и охлаждающих жидкостей.

На каждой единице боевой техники проводят более 50 операций. Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на летний режим станет проверка качества выполненных работ.