День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.25 19:30
Более четырёх тысяч заявок подано на первый в России конкурс социальных архитекторов
В конкурсе представлено пять направлений, на которые участники могут подать заявку: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта и интернет-технолог.
Победители получат грант на обучение. Заявки принимают до 12.00 11 февраля на сайте проекта социальныеархитекторы.рф.
Напомним, конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента. В число экспертов федерального проекта вошёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
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