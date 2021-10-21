Более двух тысяч военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошли ревакцинацию от коронавируса

В армии всё строго – дали команду, нужно выполнить. Это не гражданские ковид-диссиденты, то тут там рассуждающее о глобальном заговоре и мистификациях, связанных с коронавирусом. Твердолобых антиваксеров не переубедить, некоторые даже оказавшись под ИВЛ продолжают «гнуть свою линию».

Дмитрий Енин, начальник мед. службы отдельной мотострелковой бригады Северного флота: «Работу с личным составом мы ведём постоянно… Ревакцинация проводится при нормальном самочувствии военнообязанных после обязательного осмотра врачом-терапевтом. Поводом для медицинского отвода от прививки может быть заболевание в острой или хронической форме».

Вадим Майоров, стрелок мотострелкового батальона Северного флота: «Вакцинацию и ревакцинацию военнослужащих и членов их семей в армии и на флоте считают самым эффективным способом борьбы с коронавирусом. Возможно поэтому массовую прививочную кампанию Министерство обороны начало одно из первых».