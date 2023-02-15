Более полутора тысяч поздравительных открыток с Днём защитника Отечества направили воинам-североморцам, участвующим в специальной военной операции

Открытки готовили кадеты, воспитанники Мурманского нахимовского военно-морского училища, представители молодёжных общественных объединений региона.

Чтобы дети имели представление о службе в зоне спецоперации, с ними проводили «Уроки мужества». В рамках акции «Фронтовая открытка» на Северном флоте для военнослужащих, участвующих в СВО, также были собраны сувениры ручной работы.

Иван Мальков, воспитанник Мурманского нахимовского военно-морского училища: «Мы понимает, чем занимаются участники СВО. Скорейшей им победы. Мы вкладываем в наши слова уважение, которое мы испытываем к нашим героям».