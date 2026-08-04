Более ста добровольцев со всей страны привели в порядок легендарный маяк Кильдинский Северный

На острове Кильдин в Баренцевом море засиял яркими бело-красными полосами маяк Кильдинский Северный.

Четыре волонтёрские смены, больше ста участников из Мурманской области и других регионов - и навигационный ориентир предстал в обновлённом виде. Добровольцы Единого волонтёрского центра работали здесь весь июль в рамках проекта «От родника до океана. Маяки».

Они отремонтировали лестницу и двери, заменили окна, привели в порядок фонарное сооружение и основание. Но главное —покраска внешней части в исторические цвета, а также профилактика, которая защитит маяк от сурового северного климата.

В августе волонтёры завершат мелкие ремонтные работы, а в сентябре самых активных участников сезона пригласят на остров, чтобы показать результат и рассказать истории людей, которые жили и трудились на почти необитаемом Кильдине.

Напомним, четвёртый маяк в Мурманской области, восстановленный силами волонтёров с 2022 года. До этого привели в порядок маяки Кашкаранцевский, Териберский и Вайдагубский.