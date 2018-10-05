Более ста сотрудников муниципалитетов Мурманской области стали специалистами в сфере государственно-частного партнёрства

Результат - десятки новых проектов по развитию инфраструктуры региона, большинство имеют прикладной характер и, при наличии инвестора, возможно, будут реализованы.

Новая, эффективная и энергоёмкая угольная котельная в Заполярном, хирургический корпус на базе областной больницы и цифровая экономика - совсем разные и вместе с тем такие нужные для региона проекты. Возможно, именно здесь, на заключительном этапе программы повышения квалификации по государственно-частному партнерству, на суд жюри выносятся проекты, которых так не хватает Мурманской области и которые, возможно, в обозримом будущем станут реальностью.

- Известно, что знание - сила, но мы, надеемся, что эта сила будет втройне, потому что по итогам обучения проекты будут структурированы,. Некоторые из них будут реально реализованы для пользы жителей муниципалитетов и в целом Мурманской области, - говорит Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Лекции и практические занятия по новым технологиям совместной работы государства и бизнеса посещали более ста человек. Программа насыщенная, в ней собраны лучшие мировые и отечественные практики. Квалификация новых специалистов закреплена сертификатом, иметь который, к слову, весьма престижно.

Эффективность государственно-частного партнёрства, или как его коротко называют «ГЧП», доказана массой примеров по всем миру. Есть хороший опыт и в России, но пока скромный. К примеру, в сфере информационных технологий, по словам специалистов, его пока нет.

Авторы из Заполярного представили проект новой угольной котельной. Но ограничиваться на теплоснабжении не намерены. В планах - развивать сотрудничество с бизнесом и в других сферах экономики. Для Заполярного такое сотрудничество в новинку, здесь подобного опыта пока не было и власти муниципалитета намерены максимально применять полученные знания на практике.