Более трёх часов - главный вопрос очередного заседания Мурманской областной Думы

Ежегодный отчёт перед депутатами областной Думы губернатор начал с ключевых для нашего региона проектах.

Он рассказал о комплексном развитии Мурманского транспортного узла, Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений, подписанном инвестиционном контракте с «ЕвроХимом». В области так же реализуют проекты по разработке наиболее перспективных в России месторождений литиевых руд, которые станут значимыми звеном в обеспечении технологического суверенитета страны.

К ключевым пунктам относится большая работа с резидентами ТОР и АЗРФ. Они уже вложили в развитие нашего региона 170 млрд рублей. Фактически в нашем регионе создано более 5 тысяч рабочих мест. Мурманская область - лидер по привлечению инвестиций среди всех регионов Арктической зоны Российской Федерации

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда добивались решения по ТОР, мы не рассчитывали на такую активность, но видя эту активность и динамику, очень конкретные проекты мы продолжаем получать дополнительную федеральную поддержку. И на энергоснабжение западного берега Кольского залива из федерального бюджета в прошлом году нам выделено более 4 млрд рублей, чтобы «подключить и создать розетки» для проектов, которые есть и которые появляются».

Затронул губернатор и тему газификации Мурманской области.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации РФ: «Буквально недавно мы не могли думать, что у нас будет газификация. И сегодня мы видим проект, который уже работает: будет строиться у нас газопровод, который однозначно в капитал региона принесет более 400 млрд рублей».

Как прозвучало во время доклада Андрея Чибиса, Мурманская область по результатам 2021 и 2022 годов сохраняет лидерство в рейтинге устойчивого развития Арктики. За 4 года в нашем регионе рост экономики составил почти 20%. А в прошлом году Заполярье по итогам внешнеторговой деятельности заняло третье место по объёмам экспорта.

Далее глава региона напомнил о мерах социальной поддержки северян. В регионе, как и по всей стране, с 1 января действует бесшовный механизм господдержки нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребёнком 17 лет. Выплачивается «Зарплата мамы». Всего Министерство труда и соцразвития реализует 11 мероприятий регионального плана «На Севере – жить», предоставляет 64 меры. Особое внимание – поддержке уязвимым категориям северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «327 тысяч жителей региона в нашей области получают тот или иной вид соцподдержки. Это очень большая цифра. Наша задача сделать так, чтобы северянин получил ту или иную поддержку в нужное время. Мы скорректировали в прошлом году ряд проектов и запустили новые».

За 4 года произошло колоссальное обновление материально-технической базы медицинских организаций Мурманской области. Приобретено более 22 тысяч медоборудования. Проведены ремонты в 28 медицинских организациях на общую сумму 3,5 млрд рублей, а еще запущено 8 новых направлений по оказанию высокотехнологичной помощи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я помню общение с разными людьми и очередь на замену хрусталика глаза. Нет теперь этой очереди. За счёт инвестиций в замену оборудования и людей. То же самое касается и других очередей, которые были».

В том числе обновлено 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё 7 ФАПов планируется создать в текущем году. Кроме того, за это время обновили 147 автомобилей скорой медицинской помощи, благодаря чему на линию теперь не выходят автомобили со сроком эксплуатации более 5 лет.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Мы видим новые машины скорой помощи, новые отремонтированные учреждения здравоохранения. Строящийся хирургический комплекс онкодиспансера. Большие перемены идут, несмотря на тяжёлый год. который мы пережили в 2022-ом».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень приятно видеть те перемены, зная, как это было раньше, и те огромные средства, которые вкладываются. Они отражаются на повышении качества жизни наших граждан. И прежде всего, на удовлетворенности оказания медицинской помощи».

В 2022 году для студентов Мурманской области учредили новую меру поддержки – ежемесячную стипендию губернатора для активной молодёжи. Размер грантов на поддержку молодёжных проектов и программ был увеличен в три раза. С 2020 года по инициативе губернатора действует новый принцип начисления полярных надбавок. Также на законодательном уровне в Заполярье с 30 до 35 лет увеличен возраст работников, имеющих возможность воспользоваться «полярками».