Более трёх часов на связи с северянами

Прямой эфир в соцсетях на сегодняшний день – самый живой и честный способ общения с аудиторией. Именно поэтому Андрей Чибис решил побеседовать с жителям Заполярья в своих аккаунтах, как говорится: здесь и сейчас.

Первый же вопрос, который задали главе региона, касался оттока населения. Губернатор отметил, что эта проблема есть не только Мурманской области, но и других северных странах. Люди переезжают в тёплые края, остановить или снизить отток хоть и сложно, но можно, организовав достойный уровень жизни здесь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Маленький сигнал, что меньше людей стали переезжать, стал 2020 год. На несколько сотен человек уехали меньше. Это пока ничего не значит, но, безусловно, такой позитивный сигнал. Нам придётся много работать, чтобы меньше людей уезжали».

Узнать больше о волнениях жителей Заполярья можно как раз на «прямой линии». Например, стало известно, что в ЗАТО Видяево острая проблема – отсутствие аптеки. В посёлке каждое лето закрывается фармацевтический пункт, а чтобы купить лекарства, людям приходится ездить в Мурманск.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Есть проблема с кадрами. Человек ушёл на два месяца в отпуск или уволился, уехал. И провизора негде найти. Я Минздраву поручу постараться помочь, потому что элементарная возможность купить лекарственный препарат в населенном пункте, должна быть обеспечена».

Ещё в одном ЗАТО Мурманской области – во флотской столице есть проблема. На Приморской площади не работает фонтан. Североморцы негодуют, что в летний период устройство отключено и не понимают, а в чём причина.

Олег Прасов, глава ЗАТО Североморск: «У нас ведутся работы по благоустройству в рамках проекта по модернизации улицы Сафонова и площади, которые мы проводим».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь обоснованная причина. Просьба потерпеть, потому что Североморск стал победителем в конкурсе «Малых городов и исторических поселений». И улица Сафонова, которая идёт к Приморской площади, проект, которым мы занимаемся».

Также северян волнует забор на кладбище в Мурмашах. Бетонная 300-метровая стена, которая много лет ограждает старые могилы от дороги, не устраивает некоторых людей. По их мнению, она закрывает доступ к кладбищу. Однако сити-менеджер Евгений Никора, которого вызвали на видеосвязь с губернатором, заверил, что стену нельзя убирать, так как металлические ограды и могилы будут повреждаться при механической очистке дороги.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Есть возможность через любой из семи проходов в заборе пройти к любой могиле. Если стену убрать, то там такая обочина, я сам в этом убедился, что моментально будет создаваться аварийно-опасная ситуация. А карман мы там сделать не сможем, потому что могилы вплотную стоят у внутренней части забора».

Также северяне много спрашивали губернатора про доступную рыбу, новое жильё, ремонты дорог и дворов и, конечно, о ковиде. Основная часть именно коронавирусной темы касалась вакцинации. Кто-то из людей против неё, а кто-то за. Например, мурманчанин Сергей Гривицкий с единомышленниками из сферы общепита организовал проект «Мы привиты». Благодаря ему, предприятия, в которых персонал вакцинирован от Ковид-19 могут наклеивать стикеры с лозунгом «Мы привиты», тем самым говоря людям о безопасности отдыха здесь.

Сергей Гривицкий, руководитель мурманского паба: «Можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку, так как мы хотим продвинуть этот проект по всему нашему региону?».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы привиты» я тоже видел в соцсетях наклейки. Это правильно, правильный стимул для всех. И работников предприятий, и клиентов, которые приходят в общепит или другое учреждение видят: у нас все сотрудники привились. Это здорово, это правильно».

Блок вопросов был посвящён лично губернатору. Людям интересно узнать, что нравится главе региона, чем он занимается и как живёт. И вот, Андрей Чибис немного рассказал о себе. Оказывается, он любит мурманскую треску, спит по 4-6 часов в день, своими лучшими друзьями считает семью. А ещё губернатор искренне любит север и даже купил себе домик здесь, в котором живёт с женой и детьми.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда приехали сюда в 2019 году, пожив в казённом жилье, которое положено губернатору, мы с супругой приняли решение, что всё-таки хотим иметь свой дом, купили здесь. И очень этому рады. Такое своё гнездышко у нас есть».

Прямой эфир губернатора в соцсетях длился более 3 часов. За это время он ответил на 100 вопросов. Все они, по словам Андрея Чибиса, будут отработаны и по возможности решены.