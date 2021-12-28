Более трёх часов откровенного диалога и развёрнутые ответы на 42 вопроса – итоговая пресс-конференции правительства Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провёл традиционную итоговую пресс-конференцию. В этот раз она прошла в необычном формате. На вопросы журналистов отвечал не только глава региона, но и члены его команды перемен.

Вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции губернатора касались самых важных сфер из жизни региона. Например, тема краболовства.

По результатам первого сезона любительской ловли краба, который завершится 31 декабря, продано более 850 путевок.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас пять участков, всего 20 тонн на каждый. 35 тонн уже было выловлено. Это меньше половины, поэтому потенциал есть. Но, тем не менее, это тоже за менее чем полгода, очень большой объём. И мы запустили в этом году специальный туристический грант, который приоритетным при оценке имел такой фактор, как предоставление комплексных услуг по так называемому «Крабовому сафари»».

Также важной темой стало жильё. На «Больничке» скоро проведут реновацию, на улице Бондарной планируется строительство многоквартирного дома, а то и двух. И как подчеркнул губернатор, параллельно будут сноситься «деревяшки», в которых никто не живёт. На их месте построят малоэтажные дома. Однако основной упор делается на индивидуальном строительстве.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Инвестировать мы будем в арендное жильё, в многоэтажное жильё. До миллиона рублей давать тому, кто построил свой дом. Для этого, в том числе решаем проблему легализации земельных участков и посёлков, чтоб можно было легально построить соответствующие многоэтажные дома».

А ещё с 2022 года в Заполярье появится льготная ипотека. Это сделано для того, чтобы помочь северянам купить жильё, которое за короткое время значительно подорожало. Льготная ипотека будет доступна отдельным категориям граждан. Компенсация составит 3% от ставки банка.

Кроме того, для улучшения жилищных условий мурманчан в Ленинском районе проводят модернизацию - переход на закрытую систему горячего водоснабжения. За этот год переведено 29 домов, в них установлено 30 теплопунктов. В 2022 году таким оборудованием оснастят ещё 108 домов. Всего программа рассчитана на пять и за это время будет обновлён 471 дом в Ленинском районе и Росляково.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Во-первых, это достаточно дорогой проект – 2,5 миллиарда рублей. Во-вторых, мы разбили его по этапам. Те дома, где достаточно заменить оборудование, идут в этом и в следующем году. Чтобы произвести замену в остальных домах, требуется перекладка части сетей ресурсоснабжающих организаций, поэтому они в программе стоят на более поздний срок».

Океанариум – тема, которая волнует всех. Учреждение закроют уже через несколько дней. Но временно. Всё потому, что новые федеральные требования не позволяют ему работать, как прежде. Необходима модернизация серьёзная и дорогостоящая.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы договорились о том, что питомцы будут жить там, нормально питаться и содержаться. А мы вместе с собственником найдём решения по реконструкции. Он до 20 числа должен прийти с концепцией реконструкции этого океанариума».

Итоговая пресс-конференция длилась более 3 часов. Всего за это время журналисты и блогеры успели задать 42 вопроса.