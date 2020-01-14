Более трёх тысяч детей Великой Отечественной войны будут получать ежемесячную жилищно-коммунальную выплату

Это введение губернатор Мурманской области Андрей Чибис обозначил среди основных итогов работы правительства региона в сфере социальной поддержки в минувшем году.

С 1 января 2020 года дети Великой Отечественной войны ежемесячно будут получать полторы тысячи рублей на оплату жилья и коммунальных услуг. Соцподдержка предоставляется за счёт средств областного бюджета. В этом году ежемесячную выплату получат 3362 северянина на общую сумму более 60 с половиной миллионов рублей.

Право на выплату имеют граждане, родившиеся с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, и проживающие в Мурманской области. Субсидия осуществляется центрами социальной поддержки населения по месту жительства граждан.