Более тысячи первокурсников вошли 1 сентября в аудитории Мурманского арктического университета

Вместе с другими учащимися они собрались на праздничную линейку, чтобы в торжественной обстановке начать новый учебный год.

Опорный вуз региона обучает студентов по всем ключевым направлениям. Они получают образование по самым актуальным профессиям.

В МАУ линейка ко Дню знаний состоялась на плацу, который расположен на территории здания бывшей мореходки.

Мария Князева, и.о. ректора МАУ: «Мы принимаем новых членов нашей семьи. Сегодня с нами огромное количество первокурсников. Их более тысячи. Конечно, напутствие может быть только одно: вперед! Ничего не бояться, учиться, познавать и делать эту страну великой».

Для студентов МАУ 1 сентября - не только начало учебы, но и встреча с друзьями.

Мишель Таран, студент колледжа: «Очень рада, что у нас проходят такие мероприятия. Можно посмотреть на первокурсников, посмотреть, кто поступает. Очень интересно и радостно, что встретилась со своими однокурсниками».

Марианна Авагян, студент колледжа: «Немного волнительно, третий курс как ни как. Нагрузка, скорее всего, может увеличиться, точно не знаю. Но хорошо, что встретилась с одногруппниками, всех увидела. Надеюсь, учебный год хорошо пройдёт».

Впереди у студентов долгие месяцы учёбы. Кто-то из них только начинает путь, другие уже на финишной прямой, чтобы после выпуска начать строить карьеру. Какой она будет, зависит только от их стараний.