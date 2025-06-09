Более тысячи северянок воспользовались родовыми сертификатами

Это документ, позволяющий беременной женщине бесплатно встать на учёт и проходить все соответствующие обследования.

Такой сертификат состоит из трёх талонов, каждый из которых заполняется в выбранном медучреждении. Его стоимость 12 тысяч рублей, три из которых женщина может потратить на оплату оказания помощи в амбулаторных условиях в период беременности, тысяча уйдёт на услуги по оказанию правовой, психологической и медикосоциальной помощи, 6 тысяч будут направлены на оплату помощи во время родов и послеродовой период, а 2 тысячи – расходы на профилактические медицинские осмотры ребёнка в первый год жизни.

Региональное отделение социального фонда уже перечислило медицинским организациям 19 миллионов рублей по таким сертификатам с начала года. Однако, если будущая мама наблюдается в частной клинике, не работающей по программе ОМС, родовой сертификат не будет сформирован и обналичить средства по талонам не получится.