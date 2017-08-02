Болезнь лосося в реках Кола и Тулома озадачила специалистов

Диагноз прежний - УДН. Болезнь эта относительно новая и неизученная, поэтому, как с ней бороться, пока не ясно. Больную рыбу вылавливают и отдают на исследования в специализированные лаборатории. Пока уровень заболевания рыбы не превышает данные статистики прошлых лет.

Рыбоход на Туломе в этом году был открыт с 15 июня. За это время сотрудники ПИНРО и Главрыбвода насчитали около 5 тысяч экземпляров сёмги, прошедшей по реке. Было выловлено 204 больные особи. На Коле рыбоход начался позже - 15 июля. По ней прошло более тысячи экземпляров, с признаками УДН - 172 рыбы. Динамика не превышает показатели прошлых лет.

Напомним, рыба в водоёмах региона болеть начала с 2015 года. При этом заражённые особи сёмги встречаются только в Коле и Туломе. Шесть больных лососей отправили во Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии в Москве. Там планируется провести комплексные лабораторно-диагностические исследования на разных стадиях болезни.

- Это заболевание в мире хорошо ещё не исследовано, не известна природа вируса, причина возникновения его, - рассказывает Виктория Гомерова, заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области. - Болеют у нас только производители, а более молодая рыба идёт чистая. Другие виды рыб у нас не болеют. На Туломе у нас ведут деятельность рыбоводные хозяйства, а рыба, которая выращивается в них, тоже вся клинически здоровая.