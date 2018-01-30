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День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.18 19:30

Болезни сердца - самая частая причина смерти россиян

Особенно риску подвержены жители городов, мужчины за 40, женщины за 50 лет. Все чаще и у молодых людей диагностируют ишемию. В связи с этим, диагностика заболеваний сердца и сосудов - крайне важна.

Боль в груди  с возрастом перестаёт быть признаком исключительно романтических переживаний. Чем старше человек, тем чаще дела сердечные приводят его владельца не на свидание со второй половинкой, а на  приём к врачу.  Проще всего узнать, барахлит ли «пламенный мотор», с помощью процедур  ЭКГ и УЗИ сердца и сосудов. Такие обследования проводят  в любом медучреждении и, если есть характерные симптомы, лучше поспешить за номерком к специалисту.

- Если есть жалобы на изменения обычного образа жизни, если необходимо большее время на выполнение работы, с которой  раньше вы справлялись легко, - рассказывает о некоторых простых симптомах заболевания Ирина Малышева, главный внештатный специалист по функциональной диагностике Министерства здравоохранения Мурманской области. - Это всё показания для обследований на предмет ИБС.

Методов диагностики сердечных заболеваний много. Сбои в организме, которые не покажут рядовые обследования, можно выявить с помощью тестов. Испытания врачи могут провести и во время выполнения пациентом физических упреждений. Но в поликлиниках таких процедур уже не делают, придётся обратиться в больницу.

- Переносится такая процедура, как правило, хорошо. Людям с ухудшениями проводим исследования осторожно, дозированной нагрузкой, - поясняет Людмила Попова, доктор ультразвуковой диагностики областной клинической больницы имени Баяндина.

Одна из основных причин ишемии, то есть недостаточного поступления крови к органам или тканям, атеросклероз коронарных артерий. Такие  отклонения можно увидеть только с помощью томографа. Он даёт более точные результаты, однако, врач назначает КТ исключительно при серьёзных подозрениях, ведь пациент во время процедуры получит дозу облучения.

- Проявлением ишемии может быть даже боль в зубе. Большой спектр проявлений у заболеваний сердца, - замечает Леонид Анопченко, заместитель главного врача по диагностической работе областной клинической больницы имени Баяндина.

С помощью современных технологий врачи могут разглядеть сердце со всех сторон. По рубцам на стенках «мотора» специалист может понять, переносил ли пациент микроинфаркт, даже, если сам человек об этом и не догадывается. 

Врачи кардио-реанимации каждый день спасают жизни тех, кого привозят на скорой. «Тихих дней» почти не бывает. Нередко синдромы сердечных заболеваний люди игнорируют и до последнего медлят с вызовом экстренных служб.

- Конечно, ждать не нужно, если что-то болит, - говорит Мария Маргам,  врач-реаниматолог областной клинической больницы имени Баяндина. – Даже, если появляется просто чувство страха, то надо ехать к врачу, это спасет вас.

Болезни сердца и, в частности, ишемия более распространены в городах, где уровень стресса у людей зашкаливает, а здоровый образ жизни отодвигается на второй план. Минимум, что может сделать каждый,  внимательно относится к тревожным звоночкам  и регулярно проходить диагностику.  

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