Больничные листки теперь будут оформлять и в электронном виде

Такой указ в начале мая подписал президент Российской Федерации. В Мурманской области нововведение обещают внедрить уже с 1 июля.

Какой листок нетрудоспособности оформлять, печатный или электронный, решать будет пациент. И тот, и другой варианты будут иметь равную юридическую силу.

В нашем регионе работа по внедрению электронных больничных уже началась. Завершить её планируется к 1 июля. Сейчас Фонд социального страхования пытается определить список медучреждений и предприятий, готовых к этому сроку начать работать по-новому.

Достоверно известно, что первой электронные больничные выдавать начнёт Мурманская городская поликлиника № 2. После оформления электронного листка нетрудоспособности, работодатель сможет увидеть документ на портале электронных кабинетов Фонда социального страхования и произвести по нему расчёт. Эта мера позволит избежать распространения подделок, исключить случаи похищений и порчи документов, уверены представители фонда.