Больничный городок – территория реновации

Территорией для строительства нового комфортного жилья в Мурманске выбран Больничный городок. Вместе ветхих и аварийных деревяшек в ближайшие годы здесь появится комфортабельный микрорайон, будет обновлена и расширена под большие масштабы инфраструктура подачи воды, газа, канализация. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на месте будущего строительства.

Согласно программе реновации Мурманска старые, полузаброшенные двухэтажки снесут, а построят новые, комфортные, красивые дома.

Совокупность улиц и жилья в этом микрорайоне в народе зовут Больничным городком из-за близости к областной больнице и ещё потому, что жильё когда-то здесь получали врачи и медперсонал лечебного учреждения.

Как рассказывают старожилы, в былые годы здесь был буквально центр притяжения – больше всего первых иномарок в городе парковались именно в этих дворах, а принадлежали они жившим здесь зажиточным, по советским меркам, морякам, а в ресторане «Белые ночи», который был здесь же, пел знаменитый Вилли Токарев.

С тех пор многое изменилось, а жильцы ставших ветхими домов, давно ждут расселения.

Надежда Макарова, жительница микрорайона: «Естественно, я жду очень переселения, потому, что весь дом сгнил. Сейчас вы будете там, увидите. Мы сами застилаем первый этаж, чтобы не провалиться вниз».

Из порядка 150 домов здесь 90 признаны аварийными и включены в программу расселения до 2024 года. Но помимо деревяшек, есть здесь и многоэтажные кирпичные дома, их отремонтируют, чтобы они гармонично вписались в обновленную территорию.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области – министр строительства Мурманской области: «Те дома, которые не включены были, ввиду позднего признания их аварийными, мы изыскиваем возможности, чтобы признать их аварийными и северянам тоже предоставить жильё, чтобы освободить территорию. Те строения, которые в нормативном состоянии, кирпичные здания, несущая способность соответствует нормативным требованиям, поэтому их можно будет вписать существующую застройку с вновь планируемой».

Жители Больничного городка свой микрорайон любят, и после завершения плана реновации, надеются сюда вернуться в новые и комфортные квартиры.

Надежда Макарова, жительница микрорайона: «Я бы хотела, чтобы здесь построили хороший микрорайон, высотные дома. Площадь уникальная, ровная, подготовленная. Естественно, в копеечку влетит, но здесь может получиться очень красивый район. И местность хорошая, озера рядом. Просто надо привести всё в порядок».

Марина Воронович, жительница микрорайона: «Мне район очень нравится. Лес рядом, озеро рядом, грибы, ягоды рядом. Мы все ходим за грибами, за ягодами. Все это нас пока устраивает».

Подробнее о реновации Больничного городка смотрите во второй части программы «Проще говоря» с заместителем губернатора Мурманской области, министром строительства Оксаной Астаховой на телеканале «Арктик-ТВ».