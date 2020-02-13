На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоровВремя уходит – Мише Жукову необходима наша помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.20 19:30

Больничный городок – территория реновации

Территорией для строительства нового комфортного жилья в Мурманске выбран Больничный городок. Вместе ветхих и аварийных деревяшек в ближайшие годы здесь появится комфортабельный микрорайон, будет обновлена и расширена под большие масштабы инфраструктура подачи воды, газа, канализация. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на месте будущего строительства.

Согласно программе реновации Мурманска старые, полузаброшенные двухэтажки снесут, а построят новые, комфортные, красивые дома.

Совокупность улиц и жилья в этом микрорайоне в народе зовут Больничным городком из-за близости к областной больнице и ещё потому, что жильё когда-то здесь получали врачи и медперсонал лечебного учреждения.

Как рассказывают старожилы, в былые годы здесь был буквально центр притяжения – больше всего первых иномарок в городе парковались именно в этих дворах, а принадлежали они жившим здесь зажиточным, по советским меркам, морякам, а в ресторане «Белые ночи», который был здесь же, пел знаменитый Вилли Токарев.

С тех пор многое изменилось, а жильцы ставших ветхими домов, давно ждут расселения.

Надежда Макарова, жительница микрорайона:  «Естественно, я жду очень переселения, потому, что весь дом сгнил. Сейчас вы будете там, увидите. Мы сами застилаем первый этаж, чтобы не провалиться вниз».

Из порядка 150 домов здесь 90 признаны аварийными и включены в программу расселения до 2024 года. Но помимо деревяшек, есть здесь и многоэтажные кирпичные дома, их отремонтируют, чтобы они гармонично вписались в обновленную территорию.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области – министр строительства Мурманской области:  «Те дома, которые не включены были, ввиду позднего признания их аварийными, мы изыскиваем возможности, чтобы признать их аварийными и северянам тоже предоставить жильё, чтобы освободить территорию. Те строения, которые в нормативном состоянии, кирпичные здания, несущая способность соответствует нормативным требованиям, поэтому их можно будет вписать существующую застройку с вновь планируемой».

Жители Больничного городка свой микрорайон любят, и после завершения плана реновации, надеются сюда вернуться в новые и комфортные квартиры.

Надежда Макарова, жительница микрорайона: «Я бы хотела, чтобы здесь построили хороший микрорайон, высотные дома. Площадь уникальная, ровная, подготовленная. Естественно, в копеечку влетит, но здесь может получиться очень красивый район. И местность хорошая, озера рядом. Просто надо привести всё в порядок».

Марина Воронович, жительница микрорайона: «Мне район очень нравится. Лес рядом, озеро рядом, грибы, ягоды рядом. Мы все ходим за грибами, за ягодами. Все это нас пока устраивает».

Подробнее о реновации Больничного городка смотрите во второй части программы «Проще говоря» с заместителем губернатора Мурманской области, министром строительства Оксаной Астаховой на телеканале «Арктик-ТВ».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.02.20 11:42
А почему на фото одни козлы?
Комментарий к новости:Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в 2019 году снизилась на 10,2%
Татьяна
12.02.20 16:20
Ничего нового-нашли крайнего(охранника).Да не он пьяный той ночью отвечал за жизнь и здоровье людей...Евгению Тарбаеву и Ольге Суна видно не впервой эта тема.Только тут сор из избы вынесли.Прошли те в
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
Анна
12.02.20 13:35
Уволить всех медработников из видео,это что за секс поведение.У меня остался негатив,как то поступила по скорой,после 9 часового приступа,помощь не оказали,сказали сделаете снимок,сдадите анализы и по
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Медицинская правда». Познавательная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 56 копеек, евро – почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 560 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика