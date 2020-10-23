Больничный городок в Мурманске станет декорацией для съёмок нового российского фильма

Это будет остросюжетный шпионский боевик под рабочим названием «Баренцево море».

Новая кинолента, которую планируют снимать в Мурманске, будет продолжением исторического сериала «Чёрное море». События уже вышедшего фильма посвящены подготовке к Крымской наступательной операции. В ленте задействованы известные актеры - Екатерина Вилкова, Павел Трубинер и Алексей Шевченков.

События нового сезона, который получил название «Баренцево море», разворачиваются в 1944 году. По сюжету, в одном из крупных арктических портов, через который СССР получает помощь от союзников по ленд-лизу, планируется диверсия. Главные герои киноленты должны спасти порт от коварных планов врага.

Кстати, данный проект победил в конкурсе рибейтов регионального Минкульта. Съёмки фильма начнутся в конце октября и пройдут на Больничном городке Мурманска. По мнению некоторых экспертов, это место отлично передает дух военной эпохи. И, судя по сообщениям в соцсетях, кинокомпания планирует массовку набрать среди мурманчан.

Телекомпания «Арктик-ТВ» решила поинтересоваться у местных жителей, как они относятся к таким творческим процессам на их территории. Вот какой срез мнений мы услышали:

- Да, это хорошо. У нас здесь наша военная дорога на больничке - самая лучшая была дорога. Каменистая такая.

- Отлично, я полностью за. И посмотреть и поучаствовать была бы не против.

- Неплохо бы. Было бы хорошо, почему и нет.