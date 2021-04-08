Больничный городок ждут большие перемены и новосёлы

Реновация этого микрорайона даст возможность не только улучшить жилищные условия, но также и привлечь новых жителей.

В Центре содействия жилищному строительству Мурманской области составили образ потенциального покупателя недвижимости в столице Заполярья. Портрет создан на основе опроса 630 жителей нашего региона, анкетирование проводилось на портале информационных услуг.

Александр Мысин, руководитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области: «Это житель города Мурманска, в основном. Возраст 38-39 лет. Он имеет работу, у него есть дети. И по ценовой категории, да, к сожалению, сейчас люди выбирают ту стоимость, до 70 тысяч за квадратный метр, за который они готовы платить».

Согласно данным, больше половины северян готовы приобретать жильё в новостройках, на вторичном рынке и по программам индивидуального жилищного строительства. Полученные данные, также показали, каким будет потенциальный новосёл реконструированного микрорайона «Больничный городок». После реновации не только старые жители, давно ждущие переселения из аварийных домов, получат новые квартиры, часть фонда выставят на продажу.

А будет это, по словам руководителя Центра содействия жилищному строительству Мурманской области, совсем скоро. Уже начался конкурс на проектирование первого дома. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона.

Александр Мысин, руководитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области: «Дом будет от 50 квартир. Дом будет строиться именно для того, чтобы расселить жителей первого этапа. Первый этап у нас определён, в него входит порядка 18 домов».

Вопрос расселения людей сейчас стоит очень остро. Ведь многие жители Больничного городка, да и не только, живут в условиях, не соответствующих общепринятым в XXI веке.