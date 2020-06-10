Больных в госпитале нет, но спасать их учились!

В мобильно-инфекционном госпитале, который находится в посёлке Мурмаши, организовали пожарно-тактическое учение.

В тренировки были задействованы спасатели Главного управления МЧС по Мурманской области, регионального Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, а также военнослужащие.

Спасатели отрабатывали навыки по эвакуации людей в случае пожара в госпитале. Все задачи были выполнены успешно.

Стоит отметить, что специалисты покой пациентов не потревожили, помещения медицинского комплекса пока пустуют, их возвели как подстраховку, в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в регионе ухудшится.