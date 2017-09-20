Большая часть контрафактной продукции завозится в Мурманскую область из других регионов

Нарушений в розничной продаже алкоголя в нашем регионе становится больше, не все гладко и с качеством продукции в других сферах торговли. В правительстве Мурманской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В региональном правительстве по направлениям продукции созданы рабочие группы. Например, благодаря работе специалистов удалось обнаружить и изъять из незаконного оборота более 400 литров контрафактного алкоголя.

Это же касается и других товаров. Эксперты по потребительскому рынку проверяют даже шубы. И как оказалось, 80% продукции, найденной во время таких рейдов, продавалось с нарушениями. Изделия, представленные на прилавках, банально не были промаркированы в соответствии с существующим законодательством. В итоге ревизоры арестовали часть предметом верхней одежды, стоимость которых исчисляется несколькими десятками миллионов рублей. При этом штраф, грозящий коммерсантам, едва ли превышает цену одного такого изделия.

Но стоит отметить, что основная масса контрафакта не производится на территории Мурманской области, а привозится из других регионов. Так что наши специалисты вынуждены работать совместно со многими ведомствами из других субъектов страны.

- В первую очередь проверяются те организации или те предприниматели, которые могут нанести наибольший урон здоровью и социально-экономическому развитию региона, - отметила во время совещания Татьяна Русскова, и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.