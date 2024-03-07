Большая часть мурманчан будет отмечать 8 Марта в кругу семьи, друзей, близких людей – узнали ученики «Академии телевидения»

Ученики проекта «Академия телевидения» не смогли обойти стороной праздник 8 Марта. Решив попрактиковаться, они провели опрос на площади Пять Углов Мурманска. Юные журналисты узнали у мурманчанок, как они планируют провести праздничный выходной день.

Павел Чапенко, ученик «Академии телевидения»: «Мы - ученики «Академии телевидения» вышли на улицы города Мурманска, чтобы узнать у северянок о их планах на 8 Марта».

- Здравствуйте! Какие у вас планы на 8 Марта?

- Дома напечём калиток из ржаной муки с картошечкой.

- Чтобы вы хотели получить в подарок на 8 Марта?

- А вот идём в «Серебрянный слон», там и посмотрим. Браслетку, например, серебряную. Желаю здоровья всем женщинам, особенно нашим – заполярным. У нас солнца мало, тепла мало. Им - тепла, света и здоровья.

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- Отмечать буду в кругу семьи.

- Чего вы ждёте от него?

- Хорошей погоды.

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- Всё, что у меня есть, я этому счастлива. Отмечать праздник буду дома, в кругу семьи.

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- Мы соберёмся всей семьей – всеми поколениями женщин. Мы делаем так всегда. И конечно поздравляем друг друга с этим праздником. И всех, кого видим, тоже.

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- Я буду работать в стационаре. А отмечать праздник буду в семье. С детьми, с мужем.

Александр Хохров, ученик «Академии телевидения»: «В такую несолнечную погоду мы вышли на улицу Мурманска, чтобы спросить у людей, как они хотят отмечать восьмое марта. Многие из них ответили, что будут отмечать этот праздник в кругу семьи, друзей, близких людей. Я желаю вам всего наилучшего! С 8 Марта!».