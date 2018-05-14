Большая часть риэлторов пытается «впендюрить» квартиру клиенту

Мурманские риэлторы получили возможность повысить свой профессиональный уровень. Большой бизнес-тренинг с участием специалиста по подготовке агентов по недвижимости организовала Мурманская гильдия риэлторов.

Такая ответственная задача как покупка и продажа жилья часто для многих представляется делом сложным и нервным. В надежде получить квалифицированную помощь и обезопасить себя от возможных проблем, мы нередко обращаемся за помощью к риэлторам. Рынок таких услуг изобилует организациями самого разного уровня. Немало на этом поприще и «свободных художников». Уже несколько лет в областном центре существует региональная гильдия риэлторов, объединившая десять агентств недвижимости города.

- Главная идея создания гильдии - отделения профессионалов рынка от непрофессионалов, - поясняет Кирилл Рудков, президент Мурманской региональной гильдии риэлторов. – Сегодня в гильдию входит 10 компаний. Это аккредитованные компании, которые имеют определенный уровень профессиональной подготовки, они соответствуют определенным критериям вступления в гильдию и участия в ней.

Как и любые другие коммерческие предприятия, агентства недвижимости заинтересованы в увеличении прибыли. С этой целью региональная гильдия риэлторов организовала тренинг, где приняли участие более двухсот человек. С инновациями в риэлторском деле мурманских специалистов познакомил приглашенный бизнес-тренер. Основная задача - научить риэлторов новым технологиям продаж, сделать их более успешными на этом поприще.

- Каким вы увидели наш рынок недвижимости? Как вы его оцениваете? – задаёт вопросы и сразу же отвечает на них Андрей Захаров, бизнес-тренер. - Очень корректно - вечная мерзлота. Те технологии, которые используют риэлторы, они древнейшие, старые. Мало законных форм, правильных форм договоров, использования электронных возможностей коммуникаций. Начиная с «дом клика от Сбербанка», который позволяет максимально быстро получить одобрение, найти подходящие кредиты, ипотеку, найти необходимое жилье. Большая часть риэлторов пытается «впендюрить» ту квартиру, которая у них на договоре.

При этом руководители региональной гильдии говорят о том, что у клиентов агентств должно быть чёткое понимание, что риэлтор, по сути, посредник, задача которого найти для клиента максимально подходящий вариант.

Юридические и другие важные вопросы заключения сделки купли-продажи в риэлтерских агентствах призваны решать другие, подготовленные для этого специалисты.

Обращаться к услугам риэлторов или заниматься вопросами купли-продажи недвижимости самостоятельно, каждый решает сам. При этом потенциальным клиентам, немаловажно, чтобы рынок услуг агентств по недвижимости в Заполярье отвечал всем современным требованиям.