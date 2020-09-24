Большая часть заболевших ОРВИ в Мурманской области - это дети до 14 лет

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора по итогам мониторинга заболеваемости на прошлой неделе.

В Заполярье продолжается традиционный сезонный эпидемический подъём заболеваемости ОРВИ. По последним данным, от гриппа уже привились 97 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать не менее 60% населения.

Напомним, прививку от гриппа можно сделать в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Они располагаются в общественных местах Мурманска, Североморска, Ковдора, Оленегорска, Колы и Кандалакши.