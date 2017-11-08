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День за днём с «Арктик-ТВ»08.11.17 19:30

Большая и яркая жизнь «Кировки»

85 лет назад в столице Заполярья распахнул свои двери мурманский Дом Культуры. В то время ещё не было даже административного субъекта, как Мурманская область, здание на улице Пушкинской ещё никто любя не называл «Кировкой», но именно с этой даты,  7 ноября 1932 года, ведёт свою историю любимый всеми Дворец. Юбилей  коллектив отмечает на своей сцене, зажигая огни и рассказывая историю своей нелегкой жизни словами известных песен.

ДК имени Кирова – 85! В зале все самые преданные зрители, а на сцене лучшие коллективы Дворца. Почти вековую историю Кольского полуострова, с которой неразрывно связана и история юбиляра, надо рассказать за несколько часов. Свои двери, только построенный Дом Культуры рыбаков, распахнул в годовщину Октябрьской революции – 7 ноября 1932 года.

- Несмотря на свой возраст, он для нас вечно молодой, - отмечает в своём поздравлении Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. – Он притягивает всех людей - от самых маленьких, до самых взрослых. В годы войны Дворец Культуры продолжал оставаться тем местом, где люди забывали о войне. В стенах «Кировки» проходили выступления артистов. Работа не замерла, а наоборот, оживилась, хотя многие работники ушли на фронт. Кроме концертов и спектаклей в здании ДК бригада художественной самодеятельности давала концерты в госпиталях, в воинских частях.

Но война не обошла Дворец стороной. При налёте авиации в 1942 году здание было почти полностью разрушено. Уцелел только спортивный зал и несколько служебных помещений. Но после Победы восстановление Дворца стало одной из первых задач, уже к февралю 1949 года, возрожденный из пепла, он снова распахнул свои двери.

- Я с удовольствием хожу на ваши концерты, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Все наши гости отмечают, что в «Кировке» проходит всё на самом высоком уровне: и исполнительском, и музыкальном, и танцевальном. Вы действительно большие молодцы.

А вот будущее Дворца Культуры – это его юные воспитанники, участники творческих коллективов и настоящие звёздочки Заполярья. Они желают «Кировске» ярких концертов, аншлагов и восхищённых зрителей.

Юбилейный концерт – лишь одно мероприятие праздничной программы. Коллективы Дворца Культуры продолжат дарить жителям Заполярья положительные эмоции и хорошее настроение.

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