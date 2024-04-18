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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.04.24 19:30

Большая игра в мини-футбол

В прошлом месяце мурманская футбольная команда «Спартак Юниор» вернулась из Санкт-Петербурга с триумфом: они стали победителями серьёзного спортивного состязания. А вот в Снежногорске уступили лидерство другим клубам.

Впрочем, это было ожидаемым поражением, поясняет тренер команды. Всё дело в том, что разница между мини-футболом, соревнования по которому и состоялись в этот раз, и большим – велика. Это касается не только размеров игрового поля, но и, например, его покрытия и обуви футболистов.

Роман Жирнов, тренер футбольной школы «Спартак-Юниор Мурманск»: «Ребята вспомнили, что правила здесь совсем другие. Мяч тяжёлый, ничего не ожидали. В принципе, приехали за опытом, посмотреть, как играть в футзале. Наверное, больше мы в зале играть не будем, останемся на большом поле в своей стезе».

Победу по итогам двухдневных матчей забрали апатитчане – команде «Лидер» удалось стать чемпионом состязаний по мини-футболу, обыграв в финале хозяев площадки футболистов «Арсенала» из Полярного.

Впрочем, признаётся тренер, не только за победой ехали на север региона. Необходимо было проверить силы игроков.

Роман Миничев, тренер футбольной школы «Лидер», г. Апатиты: «Перестановки были не для того, чтобы успешнее сыграть. У нас сильная команда, являющаяся фаворитом (надеюсь, что и сейчас это докажем в финальной игре), подтянули ребят для опыта, чтобы полноценная команда сформировалась. Не так много юношей 2014 года».

Кубки и медали за призовые места получили сильнейшие команды турнира из Апатитов, Полярного и Мурманска. Судьи отметили и лучших игроков среди всех команд – вратаря и нападающего.

 

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