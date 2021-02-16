Большая наука идёт в наш регион

Правительство Мурманской области и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и президент РАН Александр Сергеев. Встреча состоялась в Москве.

Разведка новых месторождений полезных ископаемых, сохранение природы при развитии производств и добычи полезных ископаемых стали главными темами встречи губернатора Андрея Чибиса и президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Глава региона отметил, что благодаря сотрудничеству с РАН появится возможность активизировать научную повестку и помочь молодым учёным со всей страны сделать Арктику ещё более доступной.

Андрей Чибис губернатор Мурманской области: «Для нас это принципиально важно»ю

Подписанное в Москве соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Российская академия наук будет действовать 5 лет. Основная задача сторон - рост экономики российской Арктики.