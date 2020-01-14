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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.20 19:30

Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года

Одна из старейших школ города Мурманска на улице Буркова скоро преобразиться. Её ждёт большая реконструкция, во время которой будут обновлены не только фасад и крыша, но и  фундамент. Учитывай большой объём работ и время их проведения, детей и сотрудников учреждения на время переведут в образовательные организации, расположенные по соседству. 

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Понято, что полтора года  - это значительный срок, но другого выхода у нас нет, потому что мы можем выполнить работы только тогда, когда в здании не будут проводится занятия».

Первая школа была построена в 1935 году, а с началом Великой Отечественной войны её помещения были переоборудованы в военный госпиталь. Здание с такой богатой историей планируют отремонтировать, но сохранить  первоначальный архитектурный стиль. Временные неудобства, связанные с переездом, будут минимизированы  и для учеников, и для педагогического коллектива - новый учебный год этой осенью  для них начнётся в прогимназии № 40, школах  №№ 50 и  43.  

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мне приятно, что администрация школы совместно с первичной профсоюзной организацией обратились к нам, чтобы проконсультироваться по вопросам, как избежать рисков, чтобы были гарантии для работников и коллектива, чтобы сохранять профсоюзную организацию».

По желанию учителей и родителей дети будут переходить в другие школы составами существующих классов, что позволит уменьшить психологический дискомфорт, а также поможет быстрее адаптироваться в непривычных условиях.

По завершению ремонтных работ все смогут вернуться обратно в обновленное, комфортное и отвечающее всем современным требованиям здание.

 

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