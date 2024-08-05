Большая «Табуретка»: Мончегорск вновь стал местом притяжения творческих людей со всей страны

Фестиваль культуры «Табуретка» восьмой год подряд доказывает, что искусство актуально, интересно и разнообразно. Мимо такого события не смогли пройти Кристина Харатова и Виталий Артемьев, журналисты «Арктик-ТВ».

В городе металлургов очень любят праздники. Даже такое развлечение из юности, как чтение стихов на табуретке, они смогли превратить в большое событие.

Собственно, это был краткий экскурс, как зародился один из главных городских фестивалей «Табуретка». Теперь это не местечковое развлечение, а масштабный съезд творческих людей.

Чем же занимаются на фестивале? Играют в мафию, посещают мастер-классы по изготовлению различных украшений, выступают на сцене и даже поют все вместе.

Это заводной коллектив «Хор на весь двор» из Санкт-Петербурга устраивает спонтанные концерты в шатре. Ребята в своём городе очень любят собирать гостей и раскрепощать их, а в этот раз они добрались до Мончегорска, чтобы посмотреть какие творческие люди у нас.

Глафира Ильинична, тренер хора: «Раньше все пели вместе за столами, Сейчас, к сожалению, этого нет. Все разрозненные, все боятся петь. А когда начинают разные репетиции, люди хотят петь, очень хотят, чтобы услышали их голос. Наш проект как раз хочет, чтобы все вместе запели и сказали, что у них сидит внутри».

Нельзя не отметить, что каждый новый фестиваль «Табуретка» имеет свою тематику. В этом году организаторы выбрали направление сновидений и погрузили гостей в мир ночных фантазий.

Андрей Рудаков, глава Мончегорска: «Сны, это, как я сказал со сцены, наши мечты, цели. Поэтому в наших снах мы, наверное, как дети видим наше будущее, наше развитие, желания наших детей, семьи, города и страны».

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», руководитель фестиваля «Табуретка»: «Так как этот фестиваль интеллектуальный, то это возможность остановиться и подумать о себе: где ты сейчас, для чего, к чему стремишься. И сны – это способ рефлексии, подумать о том, что происходит с нами сейчас, осмыслить, поговорить об этом с сомнологами на языках разных искусств»

Алан Папанцев, начальник управления общественных связей АО «Кольская ГМК»: «Восьмой год проходит «Табуретка». И знаете, оно из локального мероприятия, где на табуретке читали стихи, превратилось в полноценный фестиваль культуры. Мы к этому стремились, сознательно пошли на увеличение масштаба, потому что видим, что это благодатная почва. Зрители с удовольствием принимают всё то, что мы предлагаем. Мы на одной волне».

Для всех гостей были доступны тематические фотозоны, развлекательные площадки, уличная ярмарка и общение с сомнологом, которая помогала гостям фестиваля правильно толковать их сны.

Алиса Смагина, толкователь снов: «Перед тем, как расшифровать сон, нужно узнать, не является ли он реакцией на нашу жизнь, в первую очередь. То есть, не было ли сегодня чего-то, что могло бы перенести в наше бессознательное. Или не переживаем ли мы о чём-то, что могло нам присниться во сне. После того, как мы отмели посторонний шум, который мешал толкованию сна, мы можем переходить к извлечению символов. Лучше не нагружать сон, а искать значение того, что больше всего запомнилось».

Коллега по шатру психолог Диана Карнаухова отчасти согласна с толковательницей. Ведь в её профессии сны – тоже реакция организма на жизненные события, прошедший день или период. Но в них нет скрытых мистических смыслов. А чтобы человеку снились приятные сны, специалист дала несколько полезных советов.

Диана Карнаухова, специалист по поведенческой коррекции сна, психолог-консультант: «Соблюдать режим дня: укладываться спать и просыпаться в одно и то же время. Минимизировать стрессовые факторы насколько это возможно. Понятно, что в современном мире от стресса не уйти, но насколько можно надо повлиять на это. Также стараться перед сном спокойную деятельность вести. Никаких раздражающих факторов не должно быть. Убираем гаджеты, просмотр любого контента. Стараемся с семьей пообщаться, книжку почитать, делать всё, что не возбуждает нашу нервную систему».

Один из символов хороших сновидений – ловец снов. Этот индейский амулет, по преданиям, защищает спящего от злых духов и болезней. Сегодня мало кто верит в его силу, но многим он нравится, как необычное украшение. Сделать «ловца» совсем несложно. За час-полтора можно сплести индивидуальное изделие своими руками.

Александра Кряжевских, руководитель студии ручного творчества: «Ловцы снов разнообразные. Их можно делать из разных материалов: ниток, бусин, декора. Мы стараемся сегодня на фестивале делать более традиционные «ловцы». Используем различные перья, бусинки, ниточки».

А какой фестиваль «Табуретка» без табуретки? Традиционно, любители хенд-мейда могли создать свою расписную красками табуретку или разделочную доску. Благо материалов и фантазии предостаточно.

- В быту будете использовать?

- Конечно, это у меня подставка будет. Я сюда ставлю кофе, чай. Вместо прикроватной тумбочки.

- Наверное, чем-то покрыть надо, например, смолой, лаком?

- Ничем я не буду покрывать, у меня две табуретки уже есть. Обновляю, так сказать.

- Это самое лучшее мероприятие этого города.

- А почему оно так нравится?

Душевное оно, семейное, сплочает своими активностями.

Масштабный творческий праздник объединяет людей разных возрастов и профессий, из разных городов.

- Настроение шикарное. Больше всего мне понравилась площадка, на которой я работаю. Это площадка областной научной библиотеки. Мы приехали сюда с книгами из книжной лавки, с играми, которые рекламируют книгу. Традиционно, помимо этой площадки мне нравится та, где расписывают табуретки.

- Я впервые на этом фестивале. Всё здорово. Эмоции переполняют, невозможно. Вся задумка, слов нет, прекрасна. Что погода, что праздник – здорово!

- У вас тут очень красиво. Мы из другого региона приехали, мы из Белгорода. Вашу северную красоту не знали и знакомимся. Для нас это удивление, что здесь так красиво. Не зря вы пишите «На Севере – жить».

Яркие положительные эмоции после «Табуретки» обязательно должны были приятно отразиться на сновидениях гостей. Возможно, кому-то из них даже приснилась тематика и участники следующего фестиваля. Но об этом мы узнаем только через год.