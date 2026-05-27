Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событийМинистерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.26 19:30

Больше 170 одиннадцатиклассников в этом году покинут стены школ ЗАТО Александровск

В муниципалитете провели традиционные последние звонки. В центре внимания – выпускники. Банты, ленты и робкие слёзы – впереди взрослая жизнь и прощание с классными мамами.

У каждого из этих внезапно повзрослевших, ярких, счастливых старшеклассников есть свои секреты школьных успехов.

Выпускницы 11 класса школы №276, г. Гаджиево: «Надо учить уроки хотя бы, друзей иметь много и не нервничать лишний раз».

Немало зависит, конечно, и от атмосферы в школе, уверены выпускники. В ЗАТО Александровск педагогический коллектив старается создать все необходимые условия не только для развития детей, но и упростить процессы самоопределения, помочь в выборе будущей профессии.

Например, в 2023 году в гаджиевской школе на базе медицинского класса стартовал профориентационный проект.

Юлия Нерчук, учитель биологии, заместитель директора по УВР школы №276, г. Гаджиево: «В течение двух лет обучающиеся принимали участие в разных мероприятиях, посетили учреждения здравоохранения Мурманской области, участвовали в акциях. Мы сделали всё, чтобы ребята выбрали обучение по профилю».

Благодаря заботе о будущем региона Юлия Константиновна отмечена Благодарственным письмом губернатора Мурманской области. Она стала участником премии «Служение», где её труд был замечен и по достоинству оценён.

Образовательные учреждения большого ЗАТО меняются: появляются новые научные пространства, открываются профильные классы, школьники принимают участие в разработке дизайнов коридоров, столовых и аудиторий.

Валентина Граб, директор школы №266, г. Снежногорск: «В этом году мы стали победителями на получение субсидии в рамках «Арктической школы». Будем открывать фиджитал-центр: это нововведение не только у нас в школе, но и в Мурманской области».

Во всех школах муниципалитета прозвенели последние звонки. Это праздник, символизирующий беззаботную юность, последний серьёзный день в статусе школьника. Ребята начинают подготовку к выпускным экзаменам. Больше 170 александровцев напишут ЕГЭ и будут готовится к поступлению в вузы.

90-летие в этом году отметил пионер образования в ЗАТО Александровск – средняя общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина в Полярном. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил руководителя, учащихся и педагогов с юбилеем и вручил памятный адрес главы региона. И, конечно, поздравил выпускников с новым этапом их жизни.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня делают шаг во взрослую жизнь. И, судя по настрою, по позитиву, по знаниям - ребята готовы вступить во взрослую жизнь. Образование и воспитание, вопросы патриотизма и любви к Отчизне - они всё это знают».

Сергей Михайлович также порекомендовал ребятам не забывать своих школьных друзей, чтобы они оставались ниточкой, связывающей их с детством.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Чёрные кошки». Художественный сериал, 9 серия (16+)22:50Городские хроники (6+)23:20«Без срока давности. Жертвоприношение. Дети». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 77 копеек, евро теряет почти 58 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять