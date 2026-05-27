Больше 170 одиннадцатиклассников в этом году покинут стены школ ЗАТО Александровск

В муниципалитете провели традиционные последние звонки. В центре внимания – выпускники. Банты, ленты и робкие слёзы – впереди взрослая жизнь и прощание с классными мамами.

У каждого из этих внезапно повзрослевших, ярких, счастливых старшеклассников есть свои секреты школьных успехов.

Выпускницы 11 класса школы №276, г. Гаджиево: «Надо учить уроки хотя бы, друзей иметь много и не нервничать лишний раз».

Немало зависит, конечно, и от атмосферы в школе, уверены выпускники. В ЗАТО Александровск педагогический коллектив старается создать все необходимые условия не только для развития детей, но и упростить процессы самоопределения, помочь в выборе будущей профессии.

Например, в 2023 году в гаджиевской школе на базе медицинского класса стартовал профориентационный проект.

Юлия Нерчук, учитель биологии, заместитель директора по УВР школы №276, г. Гаджиево: «В течение двух лет обучающиеся принимали участие в разных мероприятиях, посетили учреждения здравоохранения Мурманской области, участвовали в акциях. Мы сделали всё, чтобы ребята выбрали обучение по профилю».

Благодаря заботе о будущем региона Юлия Константиновна отмечена Благодарственным письмом губернатора Мурманской области. Она стала участником премии «Служение», где её труд был замечен и по достоинству оценён.

Образовательные учреждения большого ЗАТО меняются: появляются новые научные пространства, открываются профильные классы, школьники принимают участие в разработке дизайнов коридоров, столовых и аудиторий.

Валентина Граб, директор школы №266, г. Снежногорск: «В этом году мы стали победителями на получение субсидии в рамках «Арктической школы». Будем открывать фиджитал-центр: это нововведение не только у нас в школе, но и в Мурманской области».

Во всех школах муниципалитета прозвенели последние звонки. Это праздник, символизирующий беззаботную юность, последний серьёзный день в статусе школьника. Ребята начинают подготовку к выпускным экзаменам. Больше 170 александровцев напишут ЕГЭ и будут готовится к поступлению в вузы.

90-летие в этом году отметил пионер образования в ЗАТО Александровск – средняя общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина в Полярном. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил руководителя, учащихся и педагогов с юбилеем и вручил памятный адрес главы региона. И, конечно, поздравил выпускников с новым этапом их жизни.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня делают шаг во взрослую жизнь. И, судя по настрою, по позитиву, по знаниям - ребята готовы вступить во взрослую жизнь. Образование и воспитание, вопросы патриотизма и любви к Отчизне - они всё это знают».

Сергей Михайлович также порекомендовал ребятам не забывать своих школьных друзей, чтобы они оставались ниточкой, связывающей их с детством.