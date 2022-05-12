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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.22 18:30

Больше 20 километров пронесли Знамя Победы легкоатлеты по дорогам городов ЗАТО Александровск

Маршрут бегунов традиционно пролегал из Гаджиево через Снежногорск в город воинской славы Полярный, где спортсменов встретили представители общества «Дети войны» и волонтёры.

Спортсмен-любитель Павел Дмитриев не так давно покорял Хибины, но забег по снежным горам сильно отличался от сегодняшнего маршрута «Эстафеты Победы». Но главная разница, конечно, в цели спортивного события.

Павел Дмитриев, легкоатлет «Эстафеты Победы», г. Снежногорск: «Это дань Победе! Это важно. Погода не имеет значения».

Светлана Попова, легкоатлет «Эстафеты Победы», г. Полярный: «На мой взгляд, это патриотизм. Мы должны прививать его молодёжи, показывать личным примером, а нашим ветеранам отдать дань уважения, сказать спасибо, что мы сейчас живём».

К слову, Светлана стояла у истоков данной эстафеты. Она помнит с чего начинались забеги. Сегодня душа радуется: от желающих принять участие в победном марафоне, отбоя нет.

Светлана Попова, легкоатлет «Эстафеты Победы», г. Полярный: «Участников гораздо больше становится, ажиотаж растёт. Если мы в первый год с трудом набирали нужное количество людей, то сейчас радует количество и ответственное поведение наших граждан».

Из Гаджиево Знамя Победы участники марафона пронесут в город воинской славы Полярный. Пробежать придётся и через Снежногорск. Конечно, лишь единицы преодолеют все 23 километра пути, в их числе, например, спасатель пожарной части Александр Касьянов. Это второй забег огнеборца, в первый – он прошёл лишь часть дистанции. Сегодня Саша в составе команды, а с такой поддержкой и горы можно свернуть.

Александр Касьянов, легкоатлет «Эстафеты Победы», г. Снежногорск: «Мы организовались, приехали сюда для участия в акции. Я буду бежать всю дистанцию, а коллеги будут меня поддерживать».

Те, кто действительно устал, до конца пути могут добраться в комфортных условиях – отставших и сменивших друг друга участников забирает автобус. А Знамя Победы тем временем продолжает гордо реять над спортсменами.

Есть о чём подумать, пока бежишь, уверены девушки с судоремонтного предприятия Снежногорска: о не вернувшихся с войны совсем ещё молодых ребятах, о тех, кто водрузил Знамя Победы на вражеской территории. В их честь на «Нерпе» создали свой «Бессмертный полк» - стенд с фотографиями героических предков заводчан.

Поддерживали боевой дух легкоатлетов музыкальные военно-патриотические композиции. Финишировали спортсмены на главной площади Полярного, где их уже с нетерпением ждали волонтёры и представители общества «Дети войны».

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