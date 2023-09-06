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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.23 19:30

Больше 20 специалистов со всей страны с мая этого года приняли решение связать свою жизнь с Кольским Заполярьем и взяли «Курс на Север»

Благодаря уникальному проекту Центра занятости населения Мурманской области профессионалы имеют возможность получить новый опыт и изменить свою жизнь к лучшему.

Климат Мурманской области сюрпризов не принёс, делится впечатлениями о Севере Ильмира Курбаншоева. Буквально неделю назад девушка покинула родной город в Башкортастане, чтобы переехать в Заполярье. Теперь она учитель истории и обществознания гаджиевской школы.

Ильмира Курбаншоева, учитель истории и обществознания школы №276, г. Гаджиево: «Я жду нового опыта с новыми детьми. Сейчас у нас начинается новый спецкурс по истории Кольского полуострова «Народы Севера». Мне ближе история Востока, поэтому вместе с детьми я буду изучать историю Кольского полуострова».

Ильмира Фирдавсовна – одна из 23 специалистов, которых служба сопровождения, созданная на базе Центра занятости населения Мурманской области, отыскала и пригласила для работы за Полярным кругом. Поэтично названный проект «Курс на Север» призван снизить кадровой голод, в данном случае, в бюджетной сфере.

Игорь Шепилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Замысел простой: привлечь специалистов, которых у нас не хватает здесь, на рынке труда, для работы на Крайнем Севере. Были подобраны кураторы, которые работают персонально с людьми, которые связывают свою дальнейшую судьбу с Крайним Севером».

Программа подразумевает не только поиск специалистов, но и их сопровождение - консультативное и транспортное (например, встреча из аэропорта или вокзала, доставка до места проживания), а также обеспечение материально-бытовой базой - выделение служебного жилья. Помощь оказывается и членам их семей, это касается трудоустройства супругов и оформления детей в детские сады и школы. Для этого ведётся работа с будущим руководством соискателя и администрацией муниципального образования, в котором работник будет проживать.

Как в случае с Ильмирой Фирдавсовной – переговоры велись с директором 276-й школы города Гаджиево и главой ЗАТО Александровск. Но ограничиваться привлечением лишь педагогов кураторы проекта не намерены.

Игорь Шепилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Безусловно, это те сферы, где требуется специалист: медицина, сфера культуры, спорта. Планируем расширяться до предоставления таких услуг для людей, которых ищут себе применение и в промышленной сфере – всё это в недалеком будущем».

На помощь приходят и школьные программы, работая над профориентацией учащихся, их задача вернуть в родной регион специалистов после окончания вузов. Так, с сентября в 276-й школе открыт первый профильный медицинский класс. Для этого образовательное учреждение заключило договоры с профильным факультетом Мурманского арктического университета, медицинским колледжем и организациями.

Юлия Нерчук, учитель биологии медицинского класса школы №276, г. Гаджиево: «У нас предусмотрены и экскурсионные программы. Уже на этой неделе у нас запланирован урок по оказанию ПМП, которые будут проводить представители нашего ФМБА».

Для будущих медиков организована внеурочная деятельность по направлениям: физика в медицине, введение в фармацевтическую химию, также им будут дополнительно преподавать экологию и уроки элективного курса в «Точке роста».

 

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