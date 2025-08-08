Больше 40 пожаров с начала года зафиксированы на закрытых территориях Мурманской области

Есть погибшие.

Жарким лето на севере может быть не только в силу погодных условий. Опасность подстерегает и в быту.

Артём Дмитриев, старший дознаватель отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «С начала года в ЗАТО Мурманской области произошло 42 пожара, два человека погибли, 16 спасены. Материальный ущерб составил порядка 3,5 млн рублей. Наибольшее число пожаров зафиксирована на территориях Североморска (22) и Александровска (14)».

Основные причины пожаров – электротехнические факторы и неосторожное обращение с огнём. Что касается первой причины, то во избежание возгораний необходимо следить за электрооборудованием и системами противопожарной безопасности, устранять неисправности в элементах электроснабжения.

Перед началом нового учебного года специалисты пожарного надзора уделяют пристальное внимание как раз проверке сигнализаций. Так, в связи с ремонтами в образовательных учреждениях за последний месяц произошло больше трёх срабатываний системы, а это, поясняют инспекторы, фактор риска.

Павел Терентьев, государственный инспектор по пожарному надзору ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Объектом проверки является проверка соблюдения тех норм, которые предписывают эксплуатацию систем противопожарной защиты. В нашем случае – автоматическая пожарная сигнализация».

Инициировать противопожарную проверку может администрация подконтрольного объекта, обратившись к пожарному надзору для того, чтобы своевременно выявить недочёты, устранить их и избежать наказания в виде штрафов. А главное, уберечь учреждение от возможного возгорания.

Сергей Гринько, инспектор ОФГПН по ЗАТО Александровск ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Данные мероприятия предназначены для того, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством объект к противопожарной безопасности требования, которые к нему предъявляются».

Правила пожарной безопасности простые, но как показывает практика, эффективные. Следите за электрооборудованием, проявляйте внимание даже к малейшим посторонним запахам дыма, установите пожарный извещатель.